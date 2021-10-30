Горняк22: Почему Facebook изменил свое название и что такое метавселенная

Facebook Фото: pixabay.com

Facebook объявил о смене названия на Meta, чтобы ассоциироваться со своим новым продуктом – метавселенной. В ней пользователи смогут общаться в виртуальной реальности

Почему Facebook изменил название

28 октября Марк Цукерберг на презентации нового продукта объявил об изменении названия компании на Meta. Об этом пишет РБК.

Это сделано для того, чтобы показать, что она состоит не только из одной социальной сети, а также из многих других проектов и сервисов. Сообщается, что соцсеть Facebook оставит свое название неизменным.

«С гордостью объявляю, что с сегодняшнего дня мы называемся Meta», – объявил Марк Цукерберг.

В ходе презентации также показали и новый логотип компании, выполненный в виде синей ленты Мебиуса.

Что такое метавселенная

Facebook и YouTube Фото: pixabay.com

Метавселенная (Metaverse), которую презентовал Цукерберг, представит собой собрание цифровых миров. В ней будут использовать технологии дополненной и виртуальной реальности, а ее разработка займет примерно 5-10 лет.

Предполагается, что у пользователей метавселенной будут реалистичные аватары и дома, которые можно будет сделать похожими на свои собственные. Появится возможность помещать цифровые объекты в реальный мир и взаимодействовать с ними, а также управлять действиями можно будет руками и голосом.

По словам разработчиков, пользователи смогут играть даже с людьми, которые в этот момент находятся в другой стране.

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