Горняк22: В Совфеде удивились низкой активности населения Алтайского края при газификации

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По последним данным, голубым топливом в регионе пользуется около 360 тысяч жителей из приблизительно 2,3 млн человек населения

В Совете Федерации назвали неожиданной низкую активность населения Алтайского края при подключении к газовым сетям. Вопрос обсуждали на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при верхней палате парламента.

По данным председателя комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова, в регионе уровень газификации на начало 2021 года составил только чуть больше 13%, в то время как в целом по России эта цифра составляет свыше 71%.

«Одной из проблем является наличие бесхозных сетей, а также низкая активность населения по подключению к уже построенным газопроводам, что оказалось неожиданным», – цитирует Купетова ИА «Банкфакс».

Присутствовавший на встрече губернатор Алтайского края Виктор Томенко предположил, что первоочередную роль в этом играет финансовый вопрос: затраты потребителя на подключение доходят в Алтайском крае до 150 тысяч рублей. При этом для граждан с низким уровнем доходов в регионе предусмотрели меры соцподдержки, отметил он.

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