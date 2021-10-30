Горняк22: Как выглядит прививочный сертификат после считывания QR-кода

Прививочный сертификат по QR-коду Фото: "Толк"

По ссылке, которая вшита в QR-код, открывается сертификат, в котором частично указаны персональные данные о его владельце

C 30 октября в Алтайском крае введут режим QR-кодов: войти в крупные торговые центры можно будет только привитым, переболевшим, людям со справкой о медотводе и детям. Непривитые без уважительной причины и официально не болевшие ковидом люди не смогут также попасть в кино, театры, спортобъекты, санатории, кафе и рестораны – с 15 ноября.

Проверять QR-коды, по задумке алтайского правительства, должны либо сканерами, либо камерами смартфонов. При наведении камеры на код устройство считывает зашифрованную ссылку, которую предлагает открыть. По ссылке появляется сайт Госуслуги с сертификатом переболевшего либо привитого.

28 октября, 6:04

Как будут проверять QR-коды и получится ли пройти в кафе «по пачке чипсов»

«Цифровой» министр Евгений Зрюмов рассказал, как бизнес сможет удостовериться в легальности QR-кодов посетителей и получится ли обмануть систему

Действительный сертификат помечается зеленой плашкой. На ней указывается его тип и 16-значный номер. Под плашкой будет написана дата, до которой действует документ.

Также на экране считывающего устройства высветятся инициалы владельца сертификата (первые буквы Ф. И. О.), полная дата его рождения, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта.

Все эти сведения проверяющий должен сверить с паспортом владельца QR-кода. О приеме копий документа в указе губернатора ничего не говорится.

Некоторые учреждения уже объявили об уступках: так, Алтайский музыкальный театр намерен пропускать по бумажным прививочным сертификатам, а коды сотрудники намерены оценивать не только через сканер, но и «визуально», чтобы не создавать очереди.

По мнению министра цифрового развития Алтайского края Евгения Зрюмова, обмануть проверяющих при помощи «липовых» кодов либо чужих сертификатов не получится, если они будут тщательно выполнять свою работу.

ТОЛК