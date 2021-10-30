Горняк22: Похолодание с ветром и мокрым снегом придет на выходных в Алтайский край

Похолодание Фото: pexels.com

В последние дни второго осеннего месяца в регионе произойдет ухудшение погодных условий – температура воздуха понизится, будет ветрено и дождливо

Похолодание с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в последние два дня октября в Алтайском крае. Прогноз передает региональный ЦГМС.

Погода в Алтайском крае

30 октября. Температура +3…+8 °С. На большей части территории края небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 13 м/с.

31 октября. Температура +5…+10°С. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 11-16 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Погода в Барнауле

30 октября. Температура +3…+5 °С. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

31 октября. Температура +2…+4 °С. Небольшой мокрый снег, снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 11-16 м/с, порывы до 21 м/с.

ТОЛК