Горняк22: Минздрав: в ковидных госпиталях Барнаула занято 96% коек

Больница Фото: Анна Меньшикова

По данным властей, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе сейчас на 37% выше, чем в аналогичный период 2020 года

Загруженность коечного фонда в инфекционных госпиталях Барнаула стремится к полной. Об этом на городском оперативном штабе сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

«Рост заболевших фиксируется уже седьмую неделю. Больными коронавирусом в Барнауле занято 96% коек в госпиталях», – цитирует чиновницу пресс-центр мэрии.

По ее словам, скорая помощь сейчас «работает с высочайшей нагрузкой», бригады барнаульской станции обслуживают ежедневно более 1,3 тысячи вызовов при стандартной нагрузке в 800-900 (4,5 тысячи по краю).

«По этой причине, конечно, растет время ожидания бригад», – отметила представитель министерства.

Всего в этом году в краевой столице зарегистрировали свыше 16,8 тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией, это 54% от всех инфицированных в городе с начала пандемии.

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