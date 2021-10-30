ГОРНЯК22 30.10.2021
Общество

Горняк22: Минздрав: в ковидных госпиталях Барнаула занято 96% коек

Горняк22
8 часов Ago

Больница Фото: Анна Меньшикова

По данным властей, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе сейчас на 37% выше, чем в аналогичный период 2020 года

Загруженность коечного фонда в инфекционных госпиталях Барнаула стремится к полной. Об этом на городском оперативном штабе сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

«Рост заболевших фиксируется уже седьмую неделю. Больными коронавирусом в Барнауле занято 96% коек в госпиталях», – цитирует чиновницу пресс-центр мэрии.

По ее словам, скорая помощь сейчас «работает с высочайшей нагрузкой», бригады барнаульской станции обслуживают ежедневно более 1,3 тысячи вызовов при стандартной нагрузке в 800-900 (4,5 тысячи по краю).

«По этой причине, конечно, растет время ожидания бригад», – отметила представитель министерства.

Всего в этом году в краевой столице зарегистрировали свыше 16,8 тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией, это 54% от всех инфицированных в городе с начала пандемии.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Фасады из природного камня, книгомат, сквер: в Барнауле отремонтируют «Шишковку»

Горняк22: Фасады из природного камня, книгомат, сквер: в Барнауле отремонтируют «Шишковку»

Горняк22
8 часов Ago
Проект реконструкции "Шишковки" Фото: "Строительный надзор и контроль" В Барнауле планируют отремонтировать библиотеку им. В.Я. Шишкова: утеплить и отделать природным...

Читать по теме:

ВТОПЕ: