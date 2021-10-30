Горняк22: В России предложили ввести уголовное наказание для антипрививочников

Владимир Жириновский Фото: vk.com/zhirinovskyv

Глава ЛДПР предложил арестовать тех депутатов, которые занимаются антипрививочной пропагандой, а также призвал россиян сидеть дома в период нерабочих дней

Владимир Жириновский предложил уголовно наказывать людей, которые выступают против вакцинации от коронавируса, сообщает «Радио России».

«Для тех, кто занимает позицию против прививки, – наказание вплоть до уголовного. У нас есть статья в Уголовном кодексе», – подчеркнул он.

Политик напомнил, что по статье 236 УК РФ, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, фигуранту дела может грозить до семи лет лишения свободы.

Кроме того, лидер ЛДПР раскритиковал тех граждан, которые в нерабочие дни хотят отправиться в путешествие.

«Они полетят в самолетах, заразятся, а в ноябре будет снова вспышка. Ну так нельзя делать», – отметил он.

Ранее в России предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех. Торговые ассоциации также призвали не закрывать магазины в нерабочие дни и выступили за скидки на услуги ЖКХ для привитых. В пресс-службе кабмина отметили, что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор.

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