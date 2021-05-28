Горняк22: Алтайских студентов приглашают поучаствовать в конкурсе «Твой ход» и получить миллион рублей

Во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» могут принять участие студенты бакалавриата и специалитета, которые обучаются на невыпускном семестре. Чтобы стать участником, необходимо до 12 июня зарегистрироваться на платформе мероприятия.

Конкурс проходит в 4 этапа и в нем заявлено 11 направлений. Среди них – творчество, экология, урбанистика, спорт и другие.

200 победителей получат по миллиону рублей, который можно будет потратить на обучение, запуск стартапа, улучшение жилищных условий, путешествие по России.

Конкурс поможет активным молодым людям развить свой творческий и научный потенциал.

Победителей объявят с 6 октября по 30 ноября.

Алтайская правда