Горняк22: 62 тыс. должников из Алтайского края стали невыездными из страны

В списках лиц, ограниченных на выезд за пределы России, числятся свыше 62 тыс. жителей Алтайского края. Они не погасили вовремя долги на сумму более 11 млрд рублей. Более всего жители региона задолжали по кредитным платежам — 118 млн руб.

Кроме того, граждане имеют долги по алиментным обязательствам более чем на 4 млн руб., штрафы ГИБДД — 11 млн рублей долгов, налоговые платежи — 23 млн, ЖКХ — 380 тысяч и так далее.

В преддверии предстоящих отпусков Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю напоминает о необходимости проверить наличие задолженности, чтобы избежать запрета на выезд за пределы РФ. Перед тем, как вы решитесь выехать из страны, желательно заглянуть в Банк данных исполнительных производств на сайте УФССП России либо на портале Госуслуг.

Ограничить должника в выезде судебный пристав может при наличии долга свыше 30 тысяч рублей. Если прошло два месяца после истечения срока добровольного погашения платежа, то будут остановлены граждане имеющие долг свыше 10 тыс. руб.

Алтайская правда