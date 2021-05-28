Горняк22: Александр Лукиных, стоявший у истоков бийского телевидения, отметил 70-летие

21 мая 70-летие отметил журналист, теле- и радиоведущий, человек, стоявший у истоков бийского телевидения, Александр Лукиных. Накануне дня рождения мы встретились с ним.

– Александр Павлович, чем вас в свое время привлекла журналистика?

– Первая моя заметочка была опубликована в «Бийском рабочем» в 1967 году. Тогда мне было 16 лет. Она рассказывала о том, что зареченский парк у коммунального моста забросили. А буквально через неделю после выхода материала этот парк благоустроили и огородили. Вы представляете, для 16-тилетного парня, что значит твое слово в газете? Я увидел что-то плохое, сообщил об этом, и это исправили на хорошее. Это же вообще прекраснейшая вещь!

– Всё течет, всё меняется. С высоты вашего опыта, как считаете, журналистика 70-х годов прошлого века и сегодняшняя журналистика – это все-таки разные вещи?

– Конечно. Это, можно сказать, даже разные страны, различные языки. Все-таки я окончил филфак и ощущаю эту разницу. Сейчас меня пытаются заставить писать «проще», рубить предложения. И для меня это действительно сложно. С другой стороны, и подход совсем иной. Если раньше ты был частичкой единого целого, то сейчас ты индивидуален. Что ты можешь сейчас? Можешь даже покричать, если не по радио или телевидению, то в Интернете. Только кто это услышит, воспримет? А раньше было так: написал в газете о проблеме – и она исправилась. Сейчас гораздо сложнее на что-то повлиять. К сожалению, сегодня журналистами себя считают все: например, если 16-летний подросток ведет блог, имеет тысячу подписчиков – он уже считается журналистом. А раньше нужно было заслужить, чтобы тебя признали. Меняются интересы общества, приоритеты…

– Вы очень деятельный человек, сколько помню, всегда в движении, в каком-то разбеге, спешите со встречи на встречу, не устаете от такого быстрого темпа?

– Нет, конечно, ни в коем случае. Ведь это постоянное общение, знакомства с интересными людьми…

Был студентом в 1970-м году и в каникулы три месяца работал у Василия Шукшина в съемочной группе в фильме «Печки-лавочки» в селе Шульгин Лог Советского района. Должность звучала гордо: помощник режиссера, а если просто, то «подай–принеси». Потом об этих съемках даже статью написал, и опубликована она была именно в «Алтайской правде». А недавно подсчитал, и выяснилось, что уже 50 лет дружу с актрисой Людмилой Зайцевой, как раз и познакомились на съемках «Печек-лавочек». Потом судьба так повернула, что она вышла замуж за нашего земляка, бийского актера Геннадия Воронина, которого как раз я и привез в Москву. Он снялся вместе с Людмилой в фильме «Праздники детства» у Григорьевых, там и познакомились и поженились, я даже был у них свидетелем на свадьбе. Дружил и с писателями Астафьевым, Беловым, искренне всегда рад был их видеть, побеседовать с ними. Когда не стало Василия Макаровича, часто ездил к Марье Сергеевне, его маме, помогал по дому, помогал и письма писать. У неё же познакомился со знаменитым режиссером Ренитой Григорьевой, подружился с ней и всегда посещал её, когда приезжал в Москву.

В нашей студии неоднократно бывал и Михаил Евдокимов.

– За свою трудовую жизнь вы поработали и на телевидении, и на радио, и в газете. Все-таки определились, что оказалось ближе всего душе?

– Сложно сказать, на разных этапах – по-разному. Начиналось у меня всё с телевидения. Одна из моих еще школьных заметок была о бийской студии телевидения, которую закрыли в 1970 году. Там я подрабатывал, и это было очень интересно. Не стало этой студии – я писал, работал на радио. Затем вновь позвали на телевидение. Оставив ТВ, понял, что могу еще и продолжать писать.

– Еще одно ваше большое увлечение – это путешествия.

– Когда меня уже избрали руководителем Союза журналистов, то отправили в Сочи на журналистский форум. И когда я вышел на балкон, то увидел море и железную дорогу. И тут вспомнил, как мне показывали место, где я родился: железная дорога, а за насыпью начинается Тихий океан… Меня всё время тянет к морю. И я не знаю журналиста, который бы не мечтал куда-то съездить, что-то посмотреть. Я всегда с удовольствием путешествую, а в последнее время – особенно много. А потом делюсь своими впечатлениями. Бывал в Китае, в Израиле на Святой земле. Видеть то место, где Христос родился, где он похоронен… В стране тоже многое удивило. Может быть, поэтому я и пришел работать в музей.

– Итак, сегодня вы трудитесь в Музее Алтайской духовной миссии. Что-то потянуло туда?

– Это всё некая единая нить… В последнее время, приезжая в Москву, обязательно еду в Сергиев Посад, поклониться преподобному Сергию. Сейчас собираюсь съездить посмотреть Золотое кольцо. И вот эта нить – беспрерывна.

Теперь я становлюсь старше и чувствую, что должен отдавать то, что когда-то получил. Пришлось оставить телевидение – что же, закрылись одни двери – открылись другие. И кто знает, сколько еще дверей придется закрыть и открыть.

Фото Юрия ВЕРЕЩАГИНА

Новости Бийска

Алтайская правда