Горняк22: У вас всё получится. Гороскоп с 29 мая по 4 июня 2021 года

Фото Андрей КАСПРИШИН

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 29 мая по 4 июня 2021 года.

ОВЕН

Сейчас ваша сила в том, чтобы творить красоту своими руками: фотографировать, рисовать, а шить одежду, создавать украшения. Даже если вы никогда не пробовали – попробуйте. С нужным настроением обязательно получится что-нибудь стоящее.

ТЕЛЕЦ

Может быть сильное желание уйти в свободное плавание. И уверенность в собственных силах настолько велика, что не хочется задумываться о рисках. Звезды говорят и да, и нет! Да, если вы готовы сначала потерять все, а потом обрести. Нет, если все же есть страх так кардинально поменять свою жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошо заканчивать и доделывать надоевшие дела, по максимуму закрывать всевозможные долги. И разрешить спорные наследственные вопросы. Сейчас даже с вредными родственниками можно договориться по-человечески. Но обязательно оформить все документально. Иначе в будущем этот вопрос может обостриться.

РАК

Старайтесь пореже выходить из дома без особой необходимости. Если есть автотранспорт, желательно поставить его в гараж, начать делать ремонт, сменить масло, проверить тормоза и прочее, а самим передвигаться пешком. Из двух зол выбрать наименьшее.

ЛЕВ

Отпуск или фриланс – вот что предлагается Львам в данный момент. Дома и стены помогают, а вы сейчас не в самой лучшей форме и обесточены. Или делайте хотя бы что-то для дома по вечерам. Несмотря на физические нагрузки, здесь будете черпать силы для дальнейших побед.

ДЕВА

Возможен перерасход денежных средств, не самое лучшее время для кредитов. Идите к тем, кому сейчас хуже вас. И окажите им посильную помощь. Не деньгами, а действиями.

ВЕСЫ

Коллеги и приятели всерьез решили зазвать вас на вечеринку и отвлечь от глубоких дум. Может быть, и стоит сейчас немного расслабиться, на короткое время позволить себе перестать быть строгим и деловым. Ведь ничто человеческое вам не чуждо!

СКОРПИОН

А не заняться ли вам, наконец, своей физической формой? После завершения посадочных дачных работ пойти в спортзал, накачивать пятую точку? Да, свободного времени катастрофически не хватает, дом, семья, работа. И тем не менее такие мелочи не способны отвлечь от задуманного.

СТРЕЛЕЦ

Стоит позаботиться о родителях, сейчас в первую очередь речь больше об отце. Выполнить какие-то просьбы, привезти и купить необходимое… Помириться тем, кто в ссоре… И с этого момента вам непременно начнет больше везти, ведь вы живете в согласии с близкими. Долгих лет им жизни!

КОЗЕРОГ

Можно кардинальным образом изменить свою жизнь и окружение, смело заняться совершенно новой и незнакомой деятельностью. И дела пойдут. Единственно, не повторите прошлые ошибки.

ВОДОЛЕЙ

Берегите ваши гаджеты от воды, они могут серьезно пострадать. И в то же время сейчас подходящий момент поменять надоевшую технику, даже если она в полном порядке. Можно вернуться к прошлым делам, навестить коллег на бывшей работе, это будет вам полезно.

РЫБЫ

В ваш дом пришло солнышко и рассвет. У вас появились силы и желание двигаться. Но вокруг все еще много соблазнов в виде друзей и веселого времяпрепровождения. Не стоит идти у всего этого на поводу и размениваться по пустякам.

Нина СТРЕЛЬЦОВА.

Алтайская правда