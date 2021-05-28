Горняк22: Выходные в июне 2021: как отдыхаем и когда на работу

Фото Андрей КАСПРИШИН

Выходные в июне 2021 по случаю празднования Дня России будут длинными: нас ждут три дня отдыха. При этом рабочий день накануне будет короче на один час.

12 июня 2021: как отдыхаем

С 12 по 14 июня — День России (3 дня отдыха)

В этом году праздник выпал на субботу. Это государственный праздник РФ, является нерабочим днем с 1991 года. Его отмечают в день, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Поскольку праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. В результате получается три дня отдыха – с 12 по 14 июня включительно.

На работу выходим во вторник 15 июня. Рабочая неделя, таким образом, будет короткой – всего четыре рабочих дня. Это касается людей, работающих и учащихся по пятидневному графику.

11 июня 2021: сокращенный ли рабочий день

Пятница 11 июня — сокращенный рабочий день. По общему правилу продолжительность рабочего дня или смены в предпраздничный день по трудовому законодательству уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).

А следующие «длинные» выходные в 2021 году будут приурочены ко Дню народного единства и продлятся с 4 по 7 ноября.

Алтайская правда