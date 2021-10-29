Горняк22: Умер бывший депутат АКЗС и полковник КГБ в отставке Булахов

Смерть Фото: pixabay.com

Кроме партийной работы, Георгий Булахов много лет состоял в Бийской городской организации «Союз офицеров запаса и в отставке»

21 октября в Томске умер 74-летний полковник КГБ в отставке и бывший депутат АКЗС Георгий Булахов, сообщает пресс-служба Алтайского отделения партии «Коммунисты России».

«Не стало человека, который отдал 35 лет служению Родине в Вооруженных силах . От курсанта до полковника – таков путь Георгия Николаевича. Он был одним из основателей Алтайского краевого комитета партии «Коммунисты России», – написали они.

Георгий Булахов работал начальником Особого отдела КГБ СССР в Бийске, Норильске, в Особом отделе по Красноярскому гарнизону. Он был депутатом АКЗС, депутатом бийской Думы и поспособствовал созданию ячейки «Коммунисты России» в Бийске и Томске.

Ранее на Алтае умер известный режиссер драмтеатра Вороновский. В театре он проработал 23 года. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что она была скоропостижной. Главному режиссёру бийского театра был 51 год.

ТОЛК