Горняк22: 39 млн выделили на санаторный отдых переболевших COVID-19 алтайских медиков

Медик. Красная зона Фото: канал "Толк"

Сотрудники медучреждений Алтайского края, перенесшие коронавирус, смогут пройти реабилитацию в санатории за счет государства

Минздрав Алтайского края выделил 39 млн рублей на организацию санаторного отдыха для перенесших COVID-19 медиков. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные портала Госзакупок.

Согласно документации, в санаторий поедут лишь те сотрудники медорганзаций, которые перенесли инфекцию в стационаре. При этом курс реабилитации с питанием и досуговой программой должен продлиться не менее 14 дней.

Предполагается, что услугу до 20 декабря смогут получить свыше 1,1 тысяч человек.

В августе 2020 года региональный власти сообщали о том, что коронавирус диагностировали у почти 600 медработников Алтайского края. Данные за 2021-й не озвучивали.

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