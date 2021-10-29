Горняк22: Алтайский музыкальный театр решил «визуально» проверять QR-коды и сертификаты

Правила посещения по QR-кодам Фото: vk.com/muzkom22

В учреждении культуры попросили гостей заранее предъявлять коды и сертификаты, так как сотрудникам достаточно на них просто взглянуть

С 15 ноября во все театры Алтайского края можно будет попасть только по QR-коду о вакцинации либо по справке о медотводе и свежему ПЦР-тесту, согласно указу губернатора региона. А музыкальный театр пошел на смягчения: по их заявлению в официальном паблике «ВКонтакте», «старшее поколение» также «может предъявить прививочный сертификат в бумажном виде».

О возможности проходить по бумажным прививочным сертификатам в указе губернатора ничего не сказано. Также ранее «цифровой» министр Евгений Зрюмов рассказывал, что QR-коды будут проверять специальными сканерами либо с помощью смартфонов. При наведении камеры на код должны открыться ссылка со страничкой сертификата о вакцинации, где будут указаны инициалы человека, дата его рождения, часть цифр паспорта.

«Мы будем проверять коды и справки СКАНЕРОМ или ВИЗУАЛЬНО. Мы просим вас заранее распечатать код в бумажном виде или открыть его на экране мобильного, нашим сотрудникам достаточно будет посмотреть на него и, не создавая очередь, пропустить вас», – заявили в театре.

Каким образом визуально можно проверить подлинность QR-кода, в учреждении культуры не пояснили.

Ранее СМИ сообщали, что парень из Уфы смог пройти в ТЦ, предъявив охранникам QR-код незнакомца, а также код с пачки чипсов и с квитанции на оплату услуг ЖКХ.

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