Горняк22: Почтовые отделения изменят график из-за Дня народного единства

Почта России Фото: Алексей Кучерявых

Индивидуальный режим работы могут установить в некоторых сельских почтовых отделениях. Пенсии и пособия доставят по согласованному с ПФР расписанию

Почтовые отделения в Алтайском крае изменят график работы в связи с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФПС.

«C 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября», – говорится в сообщении.

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с 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме;

3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы;

4 ноября будет выходным днем для всех почтовых отделений;

5 ноября офисы «Почты России» в Алтайском крае будут принимать клиентов по графику субботы.

Отмечается, что в некоторых сельских почтовых отделениях могут установить индивидуальный режим работы. При этом пенсии и пособия доставят по согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ расписанию.

Ранее «Толк» сообщал о том, что медорганизации Алтайского края на «каникулах» будут работать в обычном режиме.

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