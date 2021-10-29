Горняк22: До +12 градусов потеплеет 29 октября в Алтайском крае

Осень Фото: Виталий Барабаш

В ночное время температура воздуха местами опускается уже до -10 градусов. В ближайшие дни на большей части края возможен снег, мокрый снег, дожди и похолодание

Погода в Алтайском крае

Днем 29 октября в регионе сохранится теплая погода – воздух прогреется до +7…+12 градусов. В этот день по краю преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с, сообщают синоптики Алтайского ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в пятницу температура воздуха составит +7…+9 градусов. Без осадков, ветер юго-западный, 2-7 м/с, с порывами до 14 м/с.

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