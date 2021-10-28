Горняк22: Власти не теряют надежды продать «замороженный» маслозавод в Бийске

Бийский маслоэкстракционный завод Фото: ffprom22.ru

В Бийске пытались реализовать завод, однако пока покупателей так и не нашлось. В следующем году его вновь хотят выставить на продажу

Власти Алтайского края надеются в следующем году продать Бийский маслоэкстракционный завод, который уже год стоит законсервированным, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

Производство на заводе приостановили осенью 2020 года. Тогда там работало более 260 человек. Арендатор завода, компания «Благо», пояснял, что «заморозка» связана с тем, что загрузка мощностей предприятия почти равняется рентабельности предприятия. Тогда руководство приняло решение закрыть основную линию и использовать завод как элеватор для хранения масличных культур.

Ранее федеральные компании заявляли о возможности выкупа бийского завода и его последующей модернизации. Однако пока у него так и не появился новый собственник. Бийский завод относится к имущественному комплексу компании «Юг Сибири». Это агрохолдинг-банкрот, имущество которого распродают отдельными лотами.

Бийский завод выставляли на продажу уже дважды, но покупателей так и не нашлось. Этим летом его вместе с барнаульским заводом пытались продать за 2,4 млрд руб. Пока же заводы находятся в аренде.

Однако в крае надеются, что в ближайшее время покупатель найдется.

«Мы надеемся, что с приходом нового собственника на бийском маслоэкстракционном заводе будет проведен капремонт. Но пока новых объявлений о продаже завода нет — этим занимается конкурсный управляющий. Надеемся, в ближайшее время он объявит о торгах, и уже в следующем году мы увидим нового собственника завода», – сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на модернизацию производства на бийском сахарном заводе потратят 5 млрд рублей. По словам властей, говорить о сроке запуска модернизированного производства рано. Пока в регионе свеклу перерабатывают на Черемновском заводе.

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