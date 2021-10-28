Горняк22: Бывшего заместителя начальника управления МВД зарезали в бане

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Тело потерпевшего мужчины обнаружила его дочь. По предварительной информации, рассматриваются версии убийства из мести и ограбления

В Новой Москве убили бывшего замначальника главного управления экономической безопасности МВД 68-летнего Андрея Новосельцева, сообщает ТАСС.

Стало известно, что тело мужчины с колото-резаными ранами нашли в бане на частном участке садового товарищества «Родник-1».

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Андрей Новосельцев был полковником милиции запаса. В девяностых годах он занимал должность замначальника ГУБЭП МВД (сейчас – главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции). Позже он ушел на пенсию.

Ранее стало известно, что бывшего топ-менеджера российского банка убили вместе с семьей. Предположительно, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшего в скандальном Смоленском банке. В 2019 году суд признал его и троих бывших топ-менеджеров виновными в растрате и преднамеренном банкротстве.

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