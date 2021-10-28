Горняк22: «Ради фоток в Instagram»: блогера затравили за отстрел козерога на Алтае

Татьяна Баулина Фото: Татьяна Баулина, Instagram

Жители региона, а также пользователи Сети осудили поступок блогера, которая похвасталась трофеем. Они потребовали проверить законность охоты

Московская блогер-охотница Татьяна Баулина рассказала подписчикам о своей «первой горной охоте» на козерога в Республике Алтай. В качестве подтверждения она опубликовала фото и видео с трофеем, сообщают «Новости Горного Алтая».

Баулина призналась, что на Алтае долго искала свою «удачу», но попадались «одни самки и молодняк». По ее словам, через несколько дней охоты к вечеру животные начали спускаться с горы прямо навстречу людям и со второго выстрела Татьяна попала в цель.

Опубликованные фотографии вызвали сильное возмущение в Сети.

«Сильно голодаете?»,

«Убили такого красавца ради фоток в инстаграм!»,

«Как у вас рука поднимается уничтожать такое редкое и величественное создание, я просто в шоке»,

«Зачем выносить фото на обозрение?»,

«Это не может называться женщиной», – написали комментаторы.

При этом женщина неоднократно публиковала фото из разных регионов России с убитыми животными, заявив, что не боится травли.

В этом году в Республике Алтай официально разрешили убить 133 козерога. Однако для этого нужно получить специальное разрешение. По предварительным данным, оно было у столичного блогера.

Сибирский горный козел (козерог, бун) является так называемым спорным видом, которого давно просят включить в Красную книгу. Однако пока соответствующее решение еще не принято.

На ситуацию отреагировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога.

«Мы знаем, что квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом с 2014 года число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Прошу правоохранительные органы проверить законность охоты, о которой сообщают пользователи соцсетей», – сказал глава региона.

Глава региона выступил против охоты и осудил блогера, которая выставила снимки напоказ. Региональный следком начал проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в селе Нижнеозерном Усть-Пристанского района начали проверку по факту отстрела медведя. Позднее в пресс-службе регионального минприроды сообщили, что информация об отстреле медведя в алтайском селе оказалась фейком.

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