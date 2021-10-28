Горняк22: «Неприятно познакомиться»: появились фото дельта-штамма COVID-19

Дельта-штамм Фото: instagram.com/rospotrebnadzor.official

Роспотребнадзор в своих соцсетях выложил фото дельта-штамма коронавируса. Пост вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие люди пожелали ведомству больше заниматься вспышкой заболеваемости

Научный центре «Вектор» Роспотребнадзора опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото дельта-штамма COVID-19

«Неприятно познакомиться: фото дельта-штамма коронавируса», – написали они в посте.

Стало известно, что фотографии сделали с помощью камеры электронного микроскопа. Сам вирус вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.

В ведомстве отметили, что на фото можно увидеть две частицы вируса, а также рассмотреть корону – «визитную карточку» вируса. По словам ученых частицы срезаны на разных уровнях, поэтому все разного размера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роспотребнадзор (@rospotrebnadzor.official)

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