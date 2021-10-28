Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали, как переболевшему COVID-19 получить QR-код

QR-код Фото: pixabay.com

Специалист отметила, что при положительном тесте и с незначительными симптомами всё равно нужно обращаться к врачу, ведь только так можно получить QR-код

Для получения QR-кода переболевшему человеку нужен положительный ПЦР тест и диагноза врача, заявила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова, сообщает Myslo.

«Сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который подтвердит диагноз», – подчеркнула она.

По словам врача, хоть частные клиники и передают данные о положительных тестах на коронавирус в Роспотребнадзор, ведомство не вносит данные в медкарты пациентов, это может сделать только врач.

Ранее «Толк» сообщал, что с 30 октября в Алтайском крае вводят режим QR-кодов. Жители региона смогут посещать торгово-развлекательные заведения по паспорту и QR-коду (сертификату) о вакцинации или недавно перенесенном заболевании. Гражданам с медотводом вход в торговые центры разрешат при наличии ПЦР-теста.

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