Горняк22: В Диагностическом центре края в два раза увеличили темпы вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

В Алтайском крае обещают минимизировать очереди для вакцинации от коронавируса. Так, в двух точках уже расширили количество кабинетов

С 26 октября в Диагностическом центре Алтайского края открыли дополнительный кабинет по вакцинации от ковида, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Ожидается, что это позволить нарастить темпы вакцинации и сократить очереди.

В Диагностическом центре можно поставить три вакцины – «Спутник-V» («ГамКовидВак»), «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Кабинеты вакцинации работают с 13.00 до 20.00 по будням, по субботам – с 10.00 до 17.00. Записаться на прививку можно в любом окне регистратуры. При себе всем желающим вакцинироваться необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Ранее сообщалось, что из-за очередей в ТЦ «Геомаркет», где работает пункт вакцинации от коронавируса, увеличили число прививочных кабинетов из-за ажиотажного спроса на вакцину. При необходимости в минздраве обещают еще больше расширить возможности вакцинации.

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