Горняк22: Мороз до -15 градусов ожидается на ноябрьские праздники в Барнауле

Осень Фото: Виталий Барабаш

Жителей Барнаула ждет серьезное похолодание на следующей неделе после теплой и сухой погоды. Также в городе обещают осадки

В Барнауле на ноябрьские праздники заметно похолодает. Так, синоптики обещают, что столбики термометров опустятся до -18 градусов в ночное время, сообщает сайт «Гисметео».

По данным прогноза, 4 ноября температура в городе днем составит -15 градусов, ночью будет около -18 градусов. А 5 ноября синоптики прогнозируют до -11.

Кроме того, на этой неделе, начиная с 30 октября, в городе обещают мокрый снег с дождем. Такая погода в городе продлится до 3 ноября. Температура в эти дни будет более теплой – от -1 до +4 градусов.

Ранее сообщалось, что Барнаул и Бийск страдают от смога и гари из-за «спокойной» погоды. В отдельных районах уровень загрязнения может быть повышен.

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