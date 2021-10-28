Горняк22: В Барнауле уволили водителя маршрутки после оскорбления пассажирки

Автобус Фото: pixabay.com

Реакция перевозчика не заставила себя долго ждать. Почти сразу после публикации аудиозаписи с оскорблениями водителя уволили с маршрута

Пассажироперевозчик Николай Усольцев уволил водителя маршрутки №150, который оскорбил пассажирку и довел ее до слез за «слишком долгую оплату», сообщает «Банкфакс».

Начальник оказался возмущен таким поведением подчиненного, не оставив ему никаких шансов. При этом он пояснил, что водитель работает на маршруте недавно и ранее жалоб на него не было.

«Мужчина 1959 года рождения, и так себя вести, у меня слов нет. Конечно, он будет уволен, как еще на это реагировать», – заявил собеседник.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2025 года новый маршрут №150 должна была обслуживать компания «Бизнес-Авто» Николая Усольцева как единственный участник конкурса. Однако по факту людей никто не возил, и 14 января 2021 года действие свидетельства компании было прекращено. Перевозчикам без конкурса предлагали взять маршрут на обслуживание, но безуспешно. И после перевода этого маршрута на регулируемый тариф Усольцев снова на него вернулся уже в качестве ИП, победив в конкурсе.

Напомним, пассажиры маршрутки №150 пожаловались на водителя, который постоянно оскорбляет и унижает людей. Так, по словам участницы сообщества, мужчина зачастую ведет себя по-хамски. При этом жалобы диспетчеру и перевозчику результата не дают. Очевидцы рассказали, как он обматерил женщину, которая долго рассчитывалась за проезд.

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