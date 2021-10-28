Горняк22: Сибирские регионы ввели новые ковидные ограничения

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ковидные ограничения, а именно использование QR-кодов для посещения общественных мест, постепенно вводит все больше российских регионов

С 30 октября в Омской и Новосибирской областях вводят новые коронавирусные ограничения, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Так, до 7 ноября в обоих регионах ночные клубы и рестораны будут работать только до 23 часов.

Кроме того, в Новосибирске, чтобы посетить кинотеатры, театры, детские и фитнес-центры, а также концерты, посещаемость которых более 100 человек, понадобятся QR-коды. Детские сады будут работать с 1 по 3 ноября для детей, родители которых не отдыхают. Ограничения коснутся только совершеннолетних граждан.

В Омской области QR-код потребуется для похода в библиотеку, аквапарк, кино, гостиницу и на фитнес. С 20 ноября под такое ограничение попадут ТРЦ, общественный транспорт и общепит.



Ранее в Республике Алтай ввели ПЦР-тестирование для туристов и готовятся к QR-кодам. В регионе рост заболеваемости ниже, чем в других субъектах, но поскольку пик очередной волны не пройден, власти вводят новые ограничительные меры. Глава региона призвал жителей в нерабочие дни оставаться дома и свести все контакты к минимуму.

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