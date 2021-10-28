Горняк22: 47 детей заболели коронавирусом за сутки в Алтайском крае

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Всего в крае развернуто 4 626 коек для ковидных больных. Свободными на 27 октября остаются 372 ковидных места в больницах региона

426 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 27 октября в крае уже 86 732 заболевших с начала пандемии, в том числе 6 631 ребенок, сообщает оперативный штаб региона.

За месяц в крае коронавирус выявили у 9 813 местных жителей, среди них 1 037 детей.

За последние 24 часа в Алтайском крае умерли 27 больных коронавирусом, 25 – непосредственно от инфекции. Всего скончались уже 6 157 зараженных.

831 больной коронавирусом находится сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 295 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежит 3 831 человек. Еще 423 пациента лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.

Прививаются от инфекции в настоящее время 759,6 тыс. жителей региона.

Больше всего заболевших по Алтайскому краю: в Барнауле – 29 659 человек, Бийске – 7 672 и Рубцовске – 5 960.

Из общего числа заболевших случаев ковида 915 – это завозные (248 – из-за рубежа) и 54 811 случаев – по контакту с ранее заболевшими людьми.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 125,

Бийск – 44,

Рубцовск – 33,

Славгород – 21,

Заринск – 20,

Алейск – 14,

Яровое – 10,

Калманский, Кулундинский, Топчихинский и Тюменцевский районы – по 9,

Благовещенский и Зональный районы – по 8,

Кытмановский, Усть-Калманский и Целинный районы – по 7,

Алейский и Красногорский районы – по 6,

Рубцовский, Табунский и Усть-Пристанский районы – по 5,

Камень-на-Оби, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский и Чарышский районы – по 4,

Новоалтайск, Бийский, Косихинский, Курьинский, Первомайский и Тальменский районы – по 3,

Ельцовский, Заринский, Каменский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский и Шипуновский районы – по 2,

Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Суетский, Тогульский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 1.

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