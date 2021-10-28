Горняк22: Военные перекроют дорогу на выезде из Барнаула 28 октября

Военные колонны Фото: "Барнаул 22"

Жителей Барнаула и гостей краевой столицы заранее предупредили о перекрытии трассы за городом. Таким образом, автомобилисты смогут подготовиться к поездке

Вечером 28 октября военные перекроют движение всех видов транспорта на трассе под Барнаулом, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, проехать нельзя будет на следующем участке:

С 22.05 до 2.05 29 октября на участке автодороги «Рассказиха – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи».

С 22.05 до 1.15 29 октября на участке автодороги «Фирсово – выезд на автодорогу Р-256 – Б. Ключи».

С 22.05 до 01.40 29 октября на участке автодороги «Лесной – Фирсово – выезд на автодорогу Р-256 –Б. Ключи».

Жителей Алтайского края просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мост у Нового рынка расширят до шести полос. Это важное решение, так как в часы пик мост становится «бутылочным горлышком», где концентрируется большое количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.

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