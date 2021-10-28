Горняк22: Сибирячка заразилась коронавирусом на отдыхе в алтайском санатории

Реабилитация в санаториях Алтайского края Фото: Витали Барабаш, фото с сайтов санаториев

Несмотря на подтвержденный случай заражения постояльца санатория, оздоровительное заведение якобы продолжает свою работу

Жительница Красноярска Лариса Кобылинская рассказала, что ее сестра отдыхала в Белокурихе в санатории «Алтайский замок» и заразилась там коронавирусом. Об этом она написала в сообществе «Белокуриха.инфо». При этом после подтверждения инфекции заведение продолжило работать в прежнем режиме.

Она пояснила, что 18 октября у сестры поднялась высокая температура. Утром 20 октября женщина обратилась к врачу, который посетовал ей купить жаропонижающие и противовирусные препараты. Однако уже на следующий день сибирячка сообщила врачу, что перестала чувствовать запахи и потребовала вызвать скорую.

«К вечеру вызвали скорую, сделали забор мазка. 23 октября сестру свозили в инфекционную больницу, провели экспресс -тест, который показал положительную реакцию на коронавирус», – говорится в сообщении.

При этом исследование КТ показало поражение легких от 25 до 50%. Сейчас женщина лежит в госпитале в Бийске и якобы у нее нет даже средств гигиены.

Кобылинская призвала региональный Роспотребнадзор принять меры, так как в номере, с ее слов, с 18 по 22 октября не меняли полотенца и постельное. При этом соседка по комнате также заболела.

Несмотря на распространение инфекции, как уверяет жительница Красноярска, санаторий продолжает работать и принимать новых отдыхающих.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за сутки выявили 417 новых случаев коронавируса. Всего в регионе подтвердили уже 86 тысяч зараженных.

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