ГОРНЯК22 28.10.2021
Общество

Горняк22: «ВКонтакте» запустил приложение о вакцинации «Коллективный иммунитет»

Горняк22
5 часов Ago

"Коллективный иммунитет" Фото: Скрин "ВКонтакте"

В новом приложении можно посмотреть статистику привившихся среди друзей и узнать важное о вакцинации от экспертов минздрава

«Коллективный иммунитет» – новое мини-приложение от «ВКонтакте», «Одноклассников» и Минздрава России. Оно проводит опросы среди привившихся, показывает результаты друзей в соцсетях, позволяет перейти в чат с другом для обсуждения вакцинации.

ГОРНЯК22 28.10.2021 «Коллективный иммунитет» Фото: Скрин из приложения

Приложение уже доступно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

«Мини-приложение поможет принять взвешенное решение на основе большого объема данных и опыта знакомых», – так объясняют задачу приложения создатели.

ТОЛК

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