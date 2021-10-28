Горняк22: «ВКонтакте» запустил приложение о вакцинации «Коллективный иммунитет»
"Коллективный иммунитет" Фото: Скрин "ВКонтакте"
В новом приложении можно посмотреть статистику привившихся среди друзей и узнать важное о вакцинации от экспертов минздрава
«Коллективный иммунитет» – новое мини-приложение от «ВКонтакте», «Одноклассников» и Минздрава России. Оно проводит опросы среди привившихся, показывает результаты друзей в соцсетях, позволяет перейти в чат с другом для обсуждения вакцинации.«Коллективный иммунитет» Фото: Скрин из приложения
Приложение уже доступно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
«Мини-приложение поможет принять взвешенное решение на основе большого объема данных и опыта знакомых», – так объясняют задачу приложения создатели.