Горняк22: В пригороде Барнаула заработали два пункта вакцинации от COVID и гриппа

Вакцина Фото: pixabay.com

В Алтайском крае растет число желающих привиться от коронавируса после объявления о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест

В пригороде Барнаула начали работать два дополнительных пункта, в которых можно поставить прививку от коронавируса и гриппа, а также пройти ревакцинацию, сообщает пресс-центр горадминистрации. Там можно вакцинироваться без предварительной записи.

Пункты работают по следующим адресам:

поселок Центральный, на базе ФАПа ул. Мира,5 с 08:00 до 16:00.

поселок Южный, передвижной пункт на базе горбольницы № 10 (ул. Белинского, 2) с 08:00 до 20:00.

Вакцинация проходит бесплатно. Жителям края нужно иметь с собой полис, СНИЛС и паспорт.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают пункт вакцинации для беременных и кормящих женщин.

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