Горняк22: Режим QR-кодов вводят в Алтайском крае с 30 октября

QR-код Фото: clubvodoley.ru

С конца октября в Алтайском крае вводится специальный пропускной режим. Посещать ТРЦ с 30-го числа смогут лишь те, у кого есть сертификат

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в антиковидный указ, по которому в регионе с 30 октября вводят систему пропуска по QR-коду, сообщает пресс-служба правительства региона.

Куда без QR-кода не пустят

Так, жители региона смогут посещать торговые и торгово-развлекательные заведения по паспорту и QR-коду (сертификату) о вакцинации или перенесенной инфекции за шесть месяцев до даты посещения. Также вход разрешат тем, у кого есть медотвод от вакцинации, но при наличии ПЦР-теста.

С 15 ноября эти документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также в заведения общепита.

Данные ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки, магазины связи, супермаркеты и в точки с товарами первой необходимости.

Пожилые и дети

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября детям и подросткам до 18 лет запрещается посещать ТЦ без взрослых.

Также глава региона ввел режим самоизоляции для пожилых людей старше 60 лет. Работодатели должны перевести таких работников на дистанционный режим. Сотрудников с хроническими заболеваниями рекомендуют отправить на «удаленку» на четыре недели, чтобы они могли пройти вакцинацию. Кроме того, работодателям рекомендуют дать два выходных сотрудникам для иммунизации.

В правительстве напомнили, что в регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим и требование социальной дистанции.

Ранее в крае заявили о введении системы QR-кодов, которую власти намерены ввести в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, после вакцинации гражданин получит сертификат через личный кабинет портала госуслуг, который можно скачать в PDF-формате на телефон либо распечатать и носить с собой.

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