ГОРНЯК22 28.10.2021
Общество

Горняк22: От -9 до +3 градусов ожидается 28 октября в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago

Осень Фото: Виталий Барабаш

Небольшое потепление до +11 градусов вероятно в ближайшие пару дней, но уже со следующей недели ожидается минусовая дневная температура воздуха

В ночь на 28 октября температура воздуха в Алтайском крае опустится до -9 градусов. Дневная составит около +2…+7 градусов. В этот день ожидается погода без осадков. Утром местами возможен туман, изморозь, а в предгорных районах на дорогах уже местами гололедица. Ветер подует юго-западного направления со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в четверг всего около +2…+4 градусов. Также без осадков, ветер юго-западный, 2-7 м/с.

ТОЛК

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