Горняк22: В барнаульском поселке без вести пропал 42-летний мужчина

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поиске мужчины. Все, кто что-либо знает о нем, могут позвонить по телефону 112

В барнаульском поселке Гоньба пропал 42-летний Игорь Куреев, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 11 октября.

Игорь Куреев Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.

Одежда: черная куртка, спортивные штаны, темные кроссовки, черная шапка.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае без вести пропала 55-летняя женщина. Она была одета в черную куртку, бирюзовую кофту, черные штаны и черные ботинки.

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