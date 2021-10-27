Горняк22: В Новосибирске 44-летний хоккеист умер после матча
Константин Гнездилов Фото: vk.com/sibhl
Тело мужчины нашли в раздевалке спортивного клуба на улице Воинской, 1/1. Погибший играл в любительской лиге хоккейного клуба «Легион»
24 октября на новосибирском стадионе СКА скончался 44-летний защитник Константин Гнездилов. Об этом сообщили представители Сибирской хоккейной лиги.
«В нашей большой хоккейной семье произошла трагедия.
Выражаем глубочайшее соболезнование его семье и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами», – написали в пресс-службе.
Стало известно, что игрок почувствовал себя плохо после матча. Он зашел в раздевалку, потерял сознание и умер. Прибывшие врачи скорой помощи зафиксировали смерть хоккеиста-любителя. Причина смерти не известна.
Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее стало известно, что на стройке ледовой арены в Новосибирске нашли второй за неделю труп. Тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в вагончике «Бытового городка Бытовка 38». В первом случае мужчина погиб от травм при падении.