Горняк22: В Новосибирске 44-летний хоккеист умер после матча

Константин Гнездилов Фото: vk.com/sibhl

Тело мужчины нашли в раздевалке спортивного клуба на улице Воинской, 1/1. Погибший играл в любительской лиге хоккейного клуба «Легион»

24 октября на новосибирском стадионе СКА скончался 44-летний защитник Константин Гнездилов. Об этом сообщили представители Сибирской хоккейной лиги.

«В нашей большой хоккейной семье произошла трагедия.

Выражаем глубочайшее соболезнование его семье и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами», – написали в пресс-службе.

Стало известно, что игрок почувствовал себя плохо после матча. Он зашел в раздевалку, потерял сознание и умер. Прибывшие врачи скорой помощи зафиксировали смерть хоккеиста-любителя. Причина смерти не известна.

Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что на стройке ледовой арены в Новосибирске нашли второй за неделю труп. Тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в вагончике «Бытового городка Бытовка 38». В первом случае мужчина погиб от травм при падении.

ТОЛК