Горняк22: Грузовик с горохом перевернулся на трассе в Алтайском крае

ДТП Фото: В Курсе 22

Весь находившийся в кузове горох высыпался на землю. Судя по кадрам, у автомобиля смята крыша. Пострадал ли водитель транспортного средства, не уточняется

26 октября в Алейском районе на трассе Барнаул – Рубцовск произошло ДТП – перевернулся грузовик, который перевозил горох, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что грузовик лежит в кювете вверх колесами. Что стало причиной аварии и при каких обстоятельствах случилось ЧП, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Бийске перевернулся грузовик с пивом. Авария случилась в ночь на 16 июня на улице Мамонтова. Водитель не справился с управлением, фура влетела в опору моста и опрокинулась. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом пиво, которое перевозил грузовик, оказалось на земле.

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