Горняк22: На отремонтированном Старом мосту в Барнауле грузовик снес ограничитель высоты

Грузовик на мосту Фото: Скриншот видео Telegram-канала "В КУРСЕ 22 | Барнаул"

Настойчивый водитель грузовика попытался проехать под не рассчитанный на габариты машины ограничитель. От столкновения у фуры порвалось полотно, которое накрывало груз

26 октября в Барнауле на Старом мосту грузовик врезался в ограничитель высоты, сообщает Telegram-канал В КУРСЕ 22 | Барнаул.

Подписчик опубликовал видео, на кадрах которого можно увидеть, как фура застряла под ограничителем высоты в 3,5 метра. Из-за ДТП на мосту собралась большая пробка.

«Ну вот и Старый мост обновили, называется. Люди, вы куда смотрите», – отметил автор видео.

Напомним, что такие ситуации на Старом мосту нередко случались еще до глобальной реконструкции переправы. В 2019 году несколько грузовиков протаранили ограничитель. Установленная на нем табличка с надписью «Грузовик не проедет» водителей не останавливает. Проезд по Старому мосту закрыт для грузовых автомобилей массой больше 8 тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра в высоту.

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