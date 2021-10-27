Горняк22: Бийчан испугали мощные звуки взрывов ранним утром
Город. Люди Фото: pixabay.com
Предприятиями промзоны проводили работы, которые услышал весь город. Влажность на улице и пониженное атмосферное давление способствуют распространению звука
Утром 26 октября над Бийском раздались звуки взрывов. Многие местные жители догадались, что свои работы проводят предприятия оборонки, сообщает «Бийский рабочий».
Утилизация боеприпасов проходит в городе регулярно и уже не удивляет коренных бийчан. А вот приезжих такие звуки пугают. Сегодня звук взрывов был слышен от района АБ до Заречья.
В управлении ГОЧС рассказали, что все идет по плану. Работы проводит госпредприятие «Алтай», которое заранее оповестило городские службы. Всего они запланировали 10 взрывов.
Ранее «Толк» сообщал, что информация об отстреле медведя в алтайском селе Нижнеозерном оказалась фейком. Местные жители не узнали на кадрах местность и рассказали, что у них нет таких построек и такой техники. Начальник управления охотничьего хозяйства отметил, что незаконный отстрел медведя – это прямой повод для возбуждения уголовного дела.