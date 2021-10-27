Горняк22: В Алтайском крае за сутки выявили 417 новых случаев коронавируса

Больница РТП. Скорая помощь. Фото: Виталий Барабаш

В госпиталях с диагнозом «коронавирус» сейчас лежат 3 788 человек. Там же находятся еще 414 пациентов с пневмониями, схожими с ковидными

За минувшие 24 часа в регионе выявили 417 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 26 октября зарегистрировано 86 306 больных, в том числе заражены с начала пандемии 6 584 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Месяц назад в Алтайском крае выявляли около 250 новых случаев COVID-19 в сутки и регистрировали около 20 смертей.

31 больной коронавирусом умер за сутки в Алтайском крае, из них 26 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных ковидных случаев составило 6130.

144 человека выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 61 422 человека.

829 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди них 294 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

4 626 коек развернуты в регионе специально для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются 424 места.

Сейчас в Алтайском крае прививаются 753,2 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 91,

Алейск – 36,

Бийск – 34,

Рубцовск – 31,

Славгород – 17,

Камень-на-Оби – 16,

Заринск – 14,

Ключевской район – 13,

Калманский, Павловский и Табунский районы – по 10,

Змеиногорский район – 9,

Топчихинский район – 8,

Каменский район – по 7,

Алейский, Локтевский, Немецкий национальный, Третьяковский и Усть-Калманский районы – по 6,

Белокуриха и Краснощёковский районы – по 5,

Бийский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский, Тогульский, Тюменцевский и Хабарский районы – по 4,

Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Шипуновский и Чарышский районы – по 3,

Волчихинский и Новичихинский районы – по 2,

Алтайский, Баевский, Завьяловский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский и Угловский районы – по 1.

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