Горняк22: Бийчан испугали мощные звуки взрывов ранним утром

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Предприятиями промзоны проводили работы, которые услышал весь город. Влажность на улице и пониженное атмосферное давление способствуют распространению звука

Утром 26 октября над Бийском раздались звуки взрывов. Многие местные жители догадались, что свои работы проводят предприятия оборонки, сообщает «Бийский рабочий».

Утилизация боеприпасов проходит в городе регулярно и уже не удивляет коренных бийчан. А вот приезжих такие звуки пугают. Сегодня звук взрывов был слышен от района АБ до Заречья.

В управлении ГОЧС рассказали, что все идет по плану. Работы проводит госпредприятие «Алтай», которое заранее оповестило городские службы. Всего они запланировали 10 взрывов.

Ранее «Толк» сообщал, что информация об отстреле медведя в алтайском селе Нижнеозерном оказалась фейком. Местные жители не узнали на кадрах местность и рассказали, что у них нет таких построек и такой техники. Начальник управления охотничьего хозяйства отметил, что незаконный отстрел медведя – это прямой повод для возбуждения уголовного дела.

ТОЛК