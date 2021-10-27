Горняк22: В России назвали оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" Фото: zdravalt.ru

Директор Центра имени Гамалеи подчеркнул, что сейчас в стране есть все возможности для ревакцинации. В пунктах вакцинации присутствуют необходимые препараты

Ревакцинироваться от COVID-19 можно не ранее чем через полгода. Это оптимальный срок для хорошего ответа иммунной системы на препарат, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

По его словам, такой срок обусловлен дельта-штаммом коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень антител.

«У нас есть механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител и его контролировать. Если у человека высокий уровень антител и он себе еще ставит вакцину, то уровень антител несильно повышается. Никакого вреда в этом нет, но и пользы тоже», – отметил эксперт.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране ревакцинировалось уже более 2,5 млн человек.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае за неделю более 25 тысяч человек привились от коронавируса. По информации регионального минздрава, в ожидании укола люди выстраиваются в очереди в поликлиниках и пунктах вакцинации. Кроме того, при необходимости пункт вакцинации еще расширят.

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