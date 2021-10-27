Горняк22: Люди прыгают из окон: взрыв газа прогремел в доме в Калининградской области

Взрыв газа Фото: Mash

ЧП со взрывом газа стали происходить в России с завидной частотой. Так, буквально накануне, в другом регионе произошла аналогичная ситуация

Днем 26 октября в жилом многоквартирном доме в городе Балтийске Калининградской области произошел взрыв газа, сообщает Mash.

Жителям дома пришлось прыгать из окон, чтобы спастись. На кадрах видно, что люди заворачивают в одеяла детей и бросают из окон, чтобы их поймали внизу. При этом, судя по записи, на некоторых этажах горят квартиры.

Пока количество жертв и пострадавших уточняется. Причина ЧП будет известна позже.

Ранее сообщалось, что вечером 25 октября в Набережных Челнах в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Причиной взрыва стала утечка газа. Предположительно, спровоцировать случившееся мог нетрезвый житель одной из квартир.

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