Горняк22: Два такси улетели в кювет после ДТП на алтайской трассе

ДТП Фото: В Курсе 22

На кадрах видно, что оба автомобиля сильно повреждены. Так, у одной из машин сильно помята крыша и разбиты стекла. Причины и обстоятельства ЧП не известны

Серьезное ДТП произошло 26 октября на трассе Барнаул – Поспелиха: два автомобиля такси улетели в кювет, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

Предположительно, транспортные средства перед падением столкнулись на дороге. По словам очевидцев, одного из водителей зажало в автомобиле.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что грузовик с горохом слетел в кювет и перевернулся. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что грузовик лежит в кювете вверх колесами. Что стало причиной аварии и при каких обстоятельствах случилось ЧП, не уточняется.

ТОЛК