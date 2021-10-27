Горняк22: Будущее турместо: на Пивоварке в Барнауле провели генуборку

Субботник. Пивоварка Фото: barnaul.bezformata.com

Вскоре в Барнауле может появиться еще одно привлекательное место для отдыха. На реке Пивоварке хотят организовать зону отдыха

Барнаульские активисты провели масштабную «уборку» на реке Пивоварке, сообщает пресс-служба минприроды края в Instagram.

Так, на берегу возле «водопада» волонтеры своими руками вынесли огромные «залежи». Всю осень они собирались здесь мусор и только за день с помощью техники вывезли около 50 кубометров.

В этом году они планируют завезти грунт, чтобы весной 2022 года начать озеленение территории. В планах у общественников сделать этот участок привлекательным туристическим местом.

В числе организаторов субботника – братья Аверьяновы, руководитель регионального отделения Российского экологического общества Сергей Тастан и другие. Они хотят добиться выделения федеральным средств, чтобы сделать это место на реке привлекательным для горожан. В частности, общественникам нужны средства на подготовку ландшафтного дизайна, озеленения и размещение зон отдыха.

Ранее сообщалось, что волонтеры решили собраться и вывезти огромную кучу мусора с берегов реки Пивоварки. В помощь они привлекли технику от регоператора. Представители Общественной палаты разрабатывают нормативно-правовые документы, чтобы увеличить штрафы за выброс отходов в неположенном месте: для физических лиц до 20 тысяч, для юридических – до 200 тысяч рублей c конфискацией техники нарушителей. Эти документы они представят в краевое законодательное собрание.

ТОЛК