Горняк22: Новым управделами алтайского губернатора стала чиновница с «большим опытом»

Елена Шуткина Фото: udg.alregn.ru

Новый руководитель краевого ведомства работает в структурах исполнительной власти с 1994 года, то есть почти 30 лет

Управделами губернатора и правительства Алтайского края назначена Елена Шуткина, которая ранее сидела в кресле заместителя. Об этом сообщает ИА «Амител».

Это место освободилось после ареста предыдущего руководителя – Андрея Степанова. Глава региона подписал распоряжение об освобождении чиновника от занимаемой должности по собственному желанию с 19 октября.

О том, что силовики задержали Степанова, стало известно 12 октября. Как считает следствие, в 2016 году его ведомство предложило построить стоянку в Барнауле – контракт заключили на 80 млн рублей. Однако в процессе экспертиза не одобрила внесенные в проект изменения.

Подрядчик к тому времени уже выполнил часть работ, но оплаты не получил и обратился в суд. В итоге по распоряжению Степанова якобы незаконно выделили из бюджета субсидию в размере 19 млн рублей на оплату судебных требований. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Его отправили под арест на два месяца.

Елена Шуткина окончила АлтГУ по специальности «юриспруденция». Сначала работала в краевой администрации, а затем и в правительстве региона. Занимала должность замначальника правового департамента администрации края. В феврале 2020 года ее назначили заместителем управделами.

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