Горняк22: Матчи ХК «Динамо-Алтай» могут отменить из-за антиковидных ограничений

Хоккей. Шайба Фото: Pixabay

В регионах России, в том числе в Алтайском крае, вводят новые антиковидные ограничения. В связи с этим алтайские хоккеисты могут не сыграть полную серию выездных матчей

Серия матчей между «Динамо-Алтай» и «Чебоксарами» может пройти в усеченном варианте из-за введенных в Чувашии антиковидных ограничений, сообщает телеграм-канал «Вечерний Махначев».

Алтайские хоккеисты вылетают на выездные матчи 27 октября. Игры запланированы на 28, 29, 31 октября и 1 ноября. Однако в Чувашии закрывают все спортивные объекты и отменяют массовые мероприятия с 30 октября. Теоретически динамовцы могут провести с «Чебоксарами» только две встречи.

Ближайшие игры алтайских хоккеистов намечены на 13, 14, 16 и 17 ноября против «Кристалла». Последний раз наши хоккеисты выходили на лед 6 октября против «Челнов» в Барнауле.

Ранее сообщалось, что 3 октября хоккеисты «Динамо-Алтай» провели первый домашний матч – против команды «Челны» из Набережных Челнов. Однако поддержка родных трибун не помогла динамовцам добиться положительного результата, хотя команда проявила свои волевые качества: 3:4 в пользу гостей.

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