Горняк22: Что за фильм «Разжимая кулаки», который выдвинули на «Оскар» от России

Фильм "Разжимая кулаки" Фото: Скриншот видео

Семейная драма российского режиссера об отношениях отца и детей ранее была награждена «Особым взглядом» Каннского кинофестиваля

Российский фильм режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар». Об этом сообщает портал lenta.ru. В одном из интервью девушка рассказала, что сняла историю семьи, в которой родительская любовь давно превратилась в тяжелые оковы.

Сюжет фильма «Разжимая кулаки»

События в фильме разворачиваются в небольшом шахтерском городе в Северной Осетии. Они посвящены одной семье и рассказывают о проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Об этом пишет РБК.

По сюжету глава семейства Заур воспитывает своих детей в строгости. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город, Ростов, на заработки. Младший сын Дакко еще не до конца осознал, что хочет от жизни, а дочь Ада уже активно строит планы побега.

Награды фильма «Разжимая кулаки»

Летом 2021 года Кира Коваленко на 74-м Каннском кинофестивале получила Гран-при конкурса «Особый взгляд». Эта программа считается второй по значимости после основного конкурса кинофестиваля.

Также сообщалось, что фильм покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Картина была включена в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera. Продюсер фильма Александр Роднянский отметил, что включение «Разжимая кулаки» в программу – это безусловное признание качества картины.

Когда состоится премия «Оскар-2022»

Дата церемонии вручения наград премии «Оскар-2022» уже известна. Она запланирована на 27 марта 2022 года и должна пройти в очном формате, пишет «КП».

Напомним, в предыдущие годы на премию от нашей страны были выдвинуты такие фильмы, как «Дылда», «Дорогие товарищи!», «Собибор», «Нелюбовь» и «Левиафан».

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