Горняк22: В Алтайском крае в 2022 году увеличат взносы на капремонт

Ул. Пролетарская. Ветхое жилье Фото: Анна Меньшикова

Краевая программа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края, реализуется с 2014 года и рассчитана на 30 лет

В Алтайском крае в этом году капитальный ремонт проводят в 387 многоквартирных домах по региональной программе, сообщает пресс-служба краевого правительства. На эти цели ушло 1,4 млрд рублей.

Всего программа капремонта коснется 8 495 многоквартирных домов с населением 935 тысяч человек. Сейчас ремонты сделали в 2 194 многоквартирных домах на общую сумму почти 6 млрд рублей.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Ивана Гилева, основной проблемой является дефицит средств. Каждый год собственники оплачивают около 1 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, однако требуется в два раза больше.

Ситуация обостряется в том числе из-за замены лифтов в многоквартирных домах. Так, из 4 924 лифтов в Алтайском крае после 15 февраля 2025 года заменить потребуется 1 952 лифта. Их ремонт и замена оцениваются в почти 5 млрд рублей.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что дефицит средств на эти цели может обернуться большой проблемой в будущем. В связи с этим он поручил ведомствам подсчитать размер платы на капремонт на 2022 год. Он напомнил, что в этом году власти оставили размер взноса на уровне прошлого года. Несмотря на то что это решение «популярное», оно может негативно сказаться на состоянии жилфонда.

В таком случае глава региона добавил о необходимости искать источники финансирования программы капремонта, в том числе привлекать федеральные средства.

Ранее сообщалось, что около 300 школ Алтайского края попали в список образовательных учреждений, требующих первоочередного капремонта. В Алтайском крае работает свыше 1 тыс. школ, львиная доля из них расположена в сельской местности. Одной из первых в реестр вошли Арбузовская средняя школа. Как рассказала директор Светлана Саблина, здание построили еще в 1991 году и до 2020 года здесь не проводился капитальный ремонт.

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