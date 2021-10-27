Горняк22: В Алтайском крае наградили посмертно фельдшера, которую сбили на трассе

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Женщина шла по дороге, чтобы оказать помощь пострадавшим в аварии, в этот момент ее сбил автомобиль. Она скончалась на месте

Правительство Алтайского края наградило посмертно фельдшера скорой помощи Валентину Катеневу, которая погибла при оказании помощи пострадавшим в ДТП на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Медика представили к медали «За честь и мужество». В правительстве отметили, что женщина погибла при выполнении служебного долга.

Напомним, 66-летняя фельдшер скорой помощи погибла, помогая пострадавшим в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск. ДТП произошло вечером 2 октября. По словам очевидцев, медик пошла к разбитой машине. В этот момент ее сбил автомобиль, который двигался на высокой скорости по трассе.

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