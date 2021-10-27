Горняк22: Диетолог объяснила, как выявить некачественные куриные яйца

Яйца Фото: pixabay.com

Эксперты рекомендуют при покупке яиц в магазине обращать внимание на их категорию. От указанного числа зависит размер продукта

Яйца с голубоватым оттенком скорлупы содержат в себе мало полезных веществ, заявила врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, голубой оттенок на скорлупе проявляется, если курицу плохо кормили. Недостаток питания является одной из причин дефицита кальция, что отражается на качестве продукта.

«Когда молодые курицы начинают нестись, у них появляются мелкие яйца, не очень сформированные. Это во многом связано с недостатком кальция. Поэтому лучше брать яйца зрелых кур – нормального размера и оттенка с достаточно крепкой скорлупой», – рассказала эксперт.

Специалист отметила, что есть можно как коричневые, так и белые яйца. Они не отличаются друг от друга по своей питательности, но у коричневых яиц скорлупа прочнее.

Эксперты рекомендуют при покупке яиц обращать внимание на их категорию. От указанного числа зависит размер продукта

Ранее диетолог рассказала, почему не стоит отказываться от картофеля. По словам эксперта, в овоще содержится много необходимых витаминов: В2, В3, В6, В9 и С, в которых наш организм нуждается осенью для укрепления иммунитета, поэтому полностью вычеркивать его из рациона не стоит.

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